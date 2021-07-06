В Одессе трагически погиб пограничник

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в сообществе Пограничник Украины.

"Прощание с трагически погибшим состоится 6 июля в 11:00 на территории управления Одесский Пограничный отряд. Похоронят Валерия Валерьевича на следующий день на Херсонщине", — говорится в сообщении.

По данным одесских СМИ, Курников погиб во время отдыха с семьей на пляже на 13-й станции Фонтана в Одессе. Очевидцы говорят, что мужчина поплыл на волнорез, а через некоторое время его тело было обнаружено без признаков жизни.

В декабре 2021 года Курникову исполнилось бы 56 лет.

Напомним, недавно в Херсонской области боец Нацгвардии бросился под поезд.