В Одесі трагічно загинув прикордонник
В Одесі трагічно загинув генерал Державної прикордонної служби України Валерій Курніков
Як пише RegioNews, про це повідомили у співтоваристві Прикордонник України.
"Прощання з трагічно загиблим відбудеться 6 липня о 11:00 на території управління Одеський Прикордонний загін. Поховають Валерія Валерійовича на наступний день на Херсонщині", — йдеться в повідомленні.
За даними одеських ЗМІ, Курніков загинув під час відпочинку з сімʼєю на пляжі на 13-й станції Фонтану в Одесі. Очевидці кажуть, що чоловік поплив на хвилеріз, а через деякий час його тіло було виявлено без ознак життя.
У грудні 2021 року Курнікову виповнилося б 56 років.
Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області боєць Нацгвардії кинувся під потяг.
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