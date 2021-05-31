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31 мая 2021, 09:44 2290

У экс-кандидата в мэры Одессы комика Филимонова умер внук: ему было 15 лет

31 мая 2021, 09:44 2290
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Фото: Facebook
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У известного одесского юмориста и экс-кандидата на пост городского главы города Одесса Олега Филимонова внезапно умер 15-летний внук

Как передает RegioNews, об этом Филимонов написал в Facebook.

По его словам, подросток потерял сознание на спортивной площадке во время игры в баскетбол. Врачи не смогли спасти юношу, у него остановилось сердце.

У меня в семье случилось большое несчастье. В 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - написал Филимонов.

Напомним, ранее Филимонов сообщал, что пойти в мэры Одессы ему предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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