У экс-кандидата в мэры Одессы комика Филимонова умер внук: ему было 15 лет

Фото: Facebook

Как передает RegioNews, об этом Филимонов написал в Facebook.

По его словам, подросток потерял сознание на спортивной площадке во время игры в баскетбол. Врачи не смогли спасти юношу, у него остановилось сердце.

У меня в семье случилось большое несчастье. В 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - написал Филимонов.

Напомним, ранее Филимонов сообщал, что пойти в мэры Одессы ему предложил президент Украины Владимир Зеленский.