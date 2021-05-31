У экс-кандидата в мэры Одессы комика Филимонова умер внук: ему было 15 лет
У известного одесского юмориста и экс-кандидата на пост городского главы города Одесса Олега Филимонова внезапно умер 15-летний внук
Как передает RegioNews, об этом Филимонов написал в Facebook.
По его словам, подросток потерял сознание на спортивной площадке во время игры в баскетбол. Врачи не смогли спасти юношу, у него остановилось сердце.
У меня в семье случилось большое несчастье. В 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе", - написал Филимонов.
Напомним, ранее Филимонов сообщал, что пойти в мэры Одессы ему предложил президент Украины Владимир Зеленский.
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