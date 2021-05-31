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31 травня 2021, 09:44 2298

У екскандидата в мери Одеси коміка Філімонова помер онук: йому було 15 років

31 травня 2021, 09:44 2298
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Фото: Facebook
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У відомого одеського гумориста та екскандидата на пост міського голови міста Одеса Олега Філімонова раптово помер 15-річний онук

Як передає RegioNews, про це Філімонов написав у Facebook.

За його словами, підліток знепритомнів на спортивному майданчику під час гри в баскетбол. Лікарі не змогли врятувати юнака, у нього зупинилося серце.

У мене в родині сталося велике нещастя. О 19.10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б у серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе", - написав Філімонов.

Нагадаємо, раніше Філімонов повідомляв, що піти в мери Одеси йому запропонував президент України Володимир Зеленський.

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