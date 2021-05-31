У екскандидата в мери Одеси коміка Філімонова помер онук: йому було 15 років
У відомого одеського гумориста та екскандидата на пост міського голови міста Одеса Олега Філімонова раптово помер 15-річний онук
Як передає RegioNews, про це Філімонов написав у Facebook.
За його словами, підліток знепритомнів на спортивному майданчику під час гри в баскетбол. Лікарі не змогли врятувати юнака, у нього зупинилося серце.
У мене в родині сталося велике нещастя. О 19.10 помер мій онук Еван Григор. Грав у баскетбол на майданчику з друзями. Впав і помер. Швидка намагалася його реанімувати протягом 45 хвилин, але не вийшло. Йому б у серпні виповнилося 16 років. Ось таке горе", - написав Філімонов.
Нагадаємо, раніше Філімонов повідомляв, що піти в мери Одеси йому запропонував президент України Володимир Зеленський.
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