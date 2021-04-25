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25 апреля 2021, 17:04 1

В Одессе рассказали, когда разрешат школьникам вернуться к очному обучению

25 апреля 2021, 17:04 1
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На подготовку школ к учебе дали всего один день 
Фото: из открытых источников
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Одесские учебные заведения вернутся к очной форме обучения со вторника, 27 апреля, в связи с тем, что Одесская область покинула "красную" зону карантина и перешла сразу в "желтую" зону.

Как передает RegioNews, об этом сообщила в Facebook директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Понедельник - на влажную уборку классов, подготовку к очным урокам. Учебные заведения должны соблюдать меры безопасности, всем необходимым они обеспечены", - написала Буйневич.

Напомним, начиная с 00:00 воскресенья, 25 апреля, Одесса перешла из "красной" карантинной зоны в "желтую".

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