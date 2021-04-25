В Одесі розповіли, коли дозволять школярам повернутися до очного навчання

На підготовку шкіл до навчання дали всього один день

На підготовку шкіл до навчання дали всього один день

Фото: з відкритих джерел

Одеські навчальні заклади повернуться до очної форми навчання з вівторка, 27 квітня, у зв'язку з тим, що Одеська область покинула "червону" зону карантину і перейшла відразу в "жовту" зону.

Як передає RegioNews, про це повідомила в Facebook директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич. Понеділок - на вологе прибирання класів, підготовку до очних уроків. Навчальні заклади повинні дотримуватися заходів безпеки, всім необхідним вони забезпечені", - написала Буйневич. Нагадаємо, починаючи з 00:00 неділі, 25 квітня, Одеса перейшла з "червоної" карантинної зони в "жовту".

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