В Одесі розповіли, коли дозволять школярам повернутися до очного навчання
На підготовку шкіл до навчання дали всього один день
На підготовку шкіл до навчання дали всього один день
Одеські навчальні заклади повернуться до очної форми навчання з вівторка, 27 квітня, у зв'язку з тим, що Одеська область покинула "червону" зону карантину і перейшла відразу в "жовту" зону.
Як передає RegioNews, про це повідомила в Facebook директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
Понеділок - на вологе прибирання класів, підготовку до очних уроків. Навчальні заклади повинні дотримуватися заходів безпеки, всім необхідним вони забезпечені", - написала Буйневич.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 неділі, 25 квітня, Одеса перейшла з "червоної" карантинної зони в "жовту".
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