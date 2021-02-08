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08 февраля 2021, 10:46 46

Одесскую строительную компанию уличили в неуплате миллионных налогов

08 февраля 2021, 10:46 46
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В госбюджет не попало свыше 7 миллионов гривен
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов. Менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что компания декларирует начало работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Руководство фирмы не зарегистрировало структуру, согласно законодательству, плательщиком налога на добавленную стоимость.

Зато владельцы бизнеса, избегая налогообложения, продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур. Средства от клиентов, они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам экспертов, из-за махинации с налогами государственный бюджет не досчитался более 7 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыск в офисе строительной компании. Во время следственных действий изъята документация, черновые и рабочие записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Напомним, на Киевщине СБУ задержала международную группировку фальшивомонетчиков.

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