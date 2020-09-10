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10 сентября 2020, 14:44 15

Delfi зашел в акваторию Черноморского порта

10 сентября 2020, 14:44 15
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Судно пришвартуют к причалу №24
Судно пришвартуют к причалу №24
Фото: Facebook
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Танкер Delfi уже зашел в акваторию Черноморского порта. Там судно планируют выгружать на сушу.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание.

Эвакуированный из Одессы танкер Delfi уже достиг акватории порта Черноморска. Судно пришвартуют возле 24-го причала", - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром, 10 сентября, танкер Delfi удалось забрать из акватории одесского пляжа "Дельфин".

Одесса Delfi порт море Танкер
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