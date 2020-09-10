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10 вересня 2020, 14:44 15

Delfi зайшов в акваторію Чорноморського порту

10 вересня 2020, 14:44 15
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Судно пришвартують до причалу №24
Судно пришвартують до причалу №24
Фото: Facebook
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Танкер Delfi вже зайшов в акваторію Чорноморського порту. Там судно планують вивантажувати на сушу.

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання.

Евакуйований з Одеси танкер Delfi вже досяг акваторії порту Чорноморська. Судно пришвартують біля 24-го причалу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці, 10 вересня, танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін".

Одеса Delfi порт море Танкер
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