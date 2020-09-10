Delfi зайшов в акваторію Чорноморського порту
Судно пришвартують до причалу №24
Судно пришвартують до причалу №24
Танкер Delfi вже зайшов в акваторію Чорноморського порту. Там судно планують вивантажувати на сушу.
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання.
Евакуйований з Одеси танкер Delfi вже досяг акваторії порту Чорноморська. Судно пришвартують біля 24-го причалу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, рано вранці, 10 вересня, танкер Delfi вдалося забрати з акваторії одеського пляжу "Дельфін".
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