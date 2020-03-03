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03 марта 2020, 19:00 4

В "Укравтодоре" пообещали укреплять опоры дамбы Хаджибейского лимана

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03 марта 2020, 19:00 4
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В "Укравтодор" готовы помочь с ремонтом опор дамбы Хаджибейского лимана, хотя на балансе Службы автодорог Одесской области находится только ее проезжая часть
Фото: Думская
В "Укравтодор" готовы помочь с ремонтом опор дамбы Хаджибейского лимана, хотя на балансе Службы автодорог Одесской области находится только ее проезжая часть

Об этом на странице в Facebook написал глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков, передает RegioNews.

Он отметил, что автомобильная дорога M-28 Одесса - Южный - / М-14 / проходит по дамбе лимана. И как раз на балансе САД Одесской области находится проезжая часть дамбы.

На данный момент дамба находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции.

По словам Кубракова, из-за проседания укрепленного откоса дамбы происходит ее подмывание, а также разрушаются защитные блоки.

"При таких условиях под вопросом стоит как будущее дорожного полотна, так и безопасность населения региона, которое может стать заложником многолетней халатности", — отметил чиновник.

Кубраков подчеркнул, что "Укравтодор" заложит в существующий проект ремонта участка Объездной дороги мероприятия по укреплению опор дамбы Хаджибейского лимана, поскольку это вопрос безопасности людей.

Напомним, что ураган "Юлия" повредил часть укрепительной конструкции дамбы. По результатам обследования были выявлены две промоины между проезжей частью и подпорной стенкой. Одна длиной около метра, а вторая — около десяти. Специалисты заявили, что дамба находится под угрозой прорыва и еще одного удара стихии может не выдержать.


дамба Одесса укравтодор
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