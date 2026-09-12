В ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине, повредив гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Одессе в результате атаки в 25-этажном доме загорелись квартиры с 21-го по 23-й этаж.

Чрезвычайники спасли 7 человек, в том числе двое детей, часть из которых была заблокирована в лифте. Пока известно о 16 пострадавших.

В Черноморске уничтожен жилой дом, еще три – повреждены. Из-за повреждения газовой трубы произошел пожар. Пострадали 5 человек, из них 4 детей.

Кроме того, повреждено здание отеля с реабилитационным центром и припаркованные рядом автомобили. Чрезвычайники спасли людей, которые не могли передвигаться самостоятельно.

К ликвидации последствий привлечены более 80 спасателей ГСЧС. Информация еще уточняется.

Напомним, в ночь на 12 сентября российские войска совершили почти 20 атак на четыре района Днепропетровщины. В Кривом Роге и Днепре из-за обстрелов повреждены предприятия.