Германия выдала Украине экснардепа, подозреваемого в отмывании 20 млн грн

Фото: Национальная полиция

Германия передала Украине бывшего народного депутата VIII созыва, подозреваемого в манипуляциях на фондовом рынке и легализации почти 20 млн гривен

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Имени экснардепа правоохранители не называют, однако, по данным СМИ, речь идет о Руслане Демчаке.

Бывший парламентарий был передан украинской стороне 13 июля в пункте пропуска "Краковец – Корчова". После этого его задержали, а Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, в 2017 году участники преступной группы организовали схему с облигациями внутреннего государственного займа. Они проводили искусственные операции по купле-продаже ценных бумаг, чтобы получать прибыль без уплаты налогов.

В полиции заявили, что бывший депутат, ранее бывший заместителем председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, был одним из конечных бенефициаров схемы.

Правоохранители утверждают, что в результате этих действий экснардеп незаконно получил и легализовал около 20 млн гривен.

В 2023 году ему и другим фигурантам было объявлено о подозрении. После этого бывший депутат уехал за границу и был объявлен в международный розыск. В конце 2025 года он был задержан в Германии.

По инкриминируемым статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Чехии задержан депутат Загвоздянского сельского совета Ивано-Франковской области. Оказалось, что он присвоил деньги, выделяемые на зарплаты учителей. В целом убытки оценили более чем на 2,5 миллиона гривен.