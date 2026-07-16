Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сразу после исчезновения мужчины к поисковым работам привлекли спасателей, которые обследовали водоем на резиновой лодке. На следующий день поисковую операцию продолжили водолазы.

Несмотря на проделанные работы, найти мужчину не удалось. Впоследствии вечером его тело извлекли из водоема местные жители.

Все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, на Черниговщине спасатели отыскали тело 17-летнего юноши, пропавшего на реке вместе со своим 10-летним братом. К сожалению, младший мальчик тоже не выжил.