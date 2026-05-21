В Николаеве подросток ограбил человека, который уснул на остановке

Фото из открытых источников

Заводской районный суд города Николаева вынес приговор в уголовном производстве в отношении несовершеннолетнего. Парень обворовал человека, который спал на остановке общественного транспорта

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Преступление произошло 10 августа примерно в 02:00. Несовершеннолетний был у остановки общественного транспорта ІІ КП по улице Генерала Олексы Алмазова. Там он украл iPhone 13 из сумки спавшего на остановке мужчину.

На суде подросток признал вину. Суд назначил наказание в виде 1 (одного) года пробационного надзора.

Напомним, ранее в Харькове 38-летний мужчина познакомился с 45-летней женщиной. Вместе они устроили застолье с алкоголем. Когда женщина потеряла бдительность, он украл ее сумку с наличными деньгами и банковскими карточками.