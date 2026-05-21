В Днепре подростки устроили опасные игры среди проезжей части
В Днепре на бульваре Славы заметили странное поведение подростков. Несовершеннолетние решили лежать и ползать прямо перед колесами авто
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В соцсетях появилось видео, сделанное на бульваре Славы в Днепре. Здесь можно увидеть, что подростки решили поиграть в опасные игры. Они по очереди выбегали на проезжую часть вплотную к движущимся автомобилям. Также они демонстративно садились, ползали на коленях и даже ложились прямо посреди полосы движения, блокируя проезд.
Местные жители призывают родителей провести беседы с детьми. Ведь такие игры могут быть опасны для жизни: водитель может не успеть вовремя нажать на тормоза.
