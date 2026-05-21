Суд избрал меры пресечения участникам "газовой" схемы на Прикарпатье

Фото: Офис Генерального прокурора

21 мая 2026 года Ивано-Франковский городской суд рассмотрел ходатайство Ивано-Франковской областной прокуратуры об избрании мер 4 участникам схемы по хищению природного газа из газотранспортной системы Украины

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

21 мая 2026 года Ивано-Франковский городской суд рассмотрел ходатайство Ивано-Франковской областной прокуратуры об избрании мер 4 участникам схемы по хищению природного газа из газотранспортной системы Украины.

Прокуроры требовали для подозреваемых – руководителя и трех работников частного газодобывающего предприятия – рекордные суммы залога.

Согласно решениям суда, ко всем подозреваемым применены меры пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Суммы залогов составляют 166 млн грн, 200 млн грн, 998 тыс. грн. и 173 млн. грн. соответственно.

По ходатайству прокуроров, суд учел все имеющиеся риски и размер ущерба, нанесенного экономическим интересам государства.

Напомним, масштабную схему хищения природного газа из государственной газотранспортной системы разоблачили на этой неделе на Прикарпатье. По данным следствия, работники частной компании в течение 2022-2025 годов нелегально отобрали из сети и реализовали на рынке 8 млн м³ топлива стоимостью более 200 млн грн.