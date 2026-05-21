У Миколаєві підліток пограбував людину, яка заснула на зупинці

Заводський районний суд міста Миколаєва ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього. Хлопець обікрав людину, яка спала на зупинці громадського транспорту

Злочин стався 10 серпня приблизно о 02:00 годині. Неповнолітній був біля зупинки громадського транспорту ІІ КП по вулиці Генерала Олекси Алмазова. Там він вкрав iPhone 13 з сумки чоловіка, який спав на зупинці.

На суді підліток визнав провину. Суд призначив покарання у виді 1 (одного) року пробаційного нагляду.

