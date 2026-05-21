Почти 30 атак в сутки: враг накрыл огнем четыре района Днепропетровщины, есть пострадавшие

Российские оккупанты 21 мая почти 30 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области, используя беспилотники и артиллерию

Об этом сообщила Днепропетровская ОВА.

В Днепре повреждены многоэтажки, пострадали 15 человек.

В Кривом Роге в результате удара повреждено предприятие, ранение получил мужчина.

На Синельниковщине под обстрелами оказались Васильковская, Славянская и Покровская общины. Там повреждены административное здание, жилье и летняя кухня.

На Никопольщине русские войска атаковали Никополь, Мировскую, Марганецкую и Покровскую общины. В результате ударов возник пожар, пострадал мужчина, также повреждена инфраструктура.

Напомним, что российские войска днем 21 мая нанесли удар по Днепру. Предварительно, в результате атаки повреждены два многоэтажных дома, также вспыхнул пожар.