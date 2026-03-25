25 березня 2026, 11:17

У Миколаєві шукають порушників, які вночі запустили салют на дитячому майданчику

Ілюстративне фото: pixabay
Поліція Миколаєва встановлює особи людей, які вночі 25 березня влаштували феєрверк

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомлення про запуск піротехніки на дитмайданчику надійшло близько 02:45 від мешканців багатоповерхівок на вулиці Колодязній.

Місцеві жителі зафіксували запуск салюту на відео.

Патрульні та слідчі, які прибули на виклик, оглянули територію та знайшли порожню коробку від використаної піротехніки. Правоохоронці розшукують порушників.

Поліція нагадує, що під час воєнного стану в Україні використання будь-якої піротехніки, зокрема салютів та феєрверків, суворо заборонено.

Раніше повідомлялося, що у Рівному судитимуть чоловіка, який запустив феєрверк у житловому районі міста, святкуючи свій день народження.

