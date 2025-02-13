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13 февраля 2025, 16:20

36 погибших, 38 раненых: объявили о подозрении российскому генералу, приказавшему ударить ракетой по Николаевщине

13 февраля 2025, 16:20
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Фото: Николаевская ОВА
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Объявили о подозрении российскому генералу Александру Дворникову. По его приказу россияне ударили ракетой по зданию Николаевского областного совета

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу. Речь идет об Александре Дворникове, который является бывшим командующим Южного военного округа вооруженных сил РФ. Именно по его приказу 29 марта 2022 года россияне ударили ракетой по зданию Николаевского областного совета. Для этого они использовали ракету класса "земля-земля", запущенную с ОТРК "Искандер" с территории оккупированного Крыма.

В результате той атаки 36 человек погибли. Еще 38 человек получили ранения разной степени тяжести.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дворникову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили правоохранители.

Следует отметить, что недавно в Нацполиции сообщали о подозрении кафиру, причастному к расстрелу гражданского населения в Гостомеле. Известно, что этот россиянин вместе с сообщниками во время оккупации Гостомеля открыл прицельный огонь из автоматического оружия по автомобилю Chevrolet Aveo, в результате чего погибли двое гражданских.

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