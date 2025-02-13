Фото: Миколаївська ОВА

Оголосили про підозру російському генералу Олександру Дворнікову. За його наказом росіяни вдарили ракетою по будівлі Миколаївської обласної ради

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу. Йдеться про Олександра Дворнікова, який є колишнім командувачем Південного військового округу збройних сил РФ. Саме за його наказом 29 березня 2022 року росіяни вдарили ракетою по будівлі Миколаївської обласної ради. Для цього вони використали ракету класу "земля-земля", яку запустили з ОТРК "Іскандер" з території окупованого Криму.

Внаслідок тієї атаки 36 людей загинуло. Ще 38 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили правоохоронці.

Слід зазначити, що нещодавно у Нацполіції повідомляли про підозру окупанту, який причетний до розстрілу цивільного населення в Гостомелі. Відомо, що цей росіянин разом зі спільниками під час окупації Гостомеля відкрив прицільний вогонь із автоматичної зброї по автомобілю Chevrolet Aveo, внаслідок чого загинули двоє цивільних.