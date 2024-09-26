Россияне атаковали энергообъект в Николаевской области
В ночь на 26 сентября российская армия атаковала в Николаевской области объект энергетической инфраструктуры. Есть отключения абонентов
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
Большую часть абонентов уже подключили энергетики, работы продолжаются. Обошлось без пострадавших.
В течение суток оккупанты 4 раза атаковали FPV-дроны Куцурубскую громаду. В селе Дмитровка повреждены два автомобиля. Пострадавших нет.
Напомним, ночью 26 сентября российские беспилотники атаковали Ивано-Франковск. Поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за атаки центр города остался без света.
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