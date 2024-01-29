Россияне атаковали дронами Николаевщину — что известно о последствиях

фото иллюстративное: прокуратура

Вечером в воскресенье, 28 января, в результате падения обломков сбитых противовоздушной обороной вражеских БПЛА в Николаевской области были повреждены административное здание, учебное заведение и частный сектор

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает RegioNews.

В ночь на 29 января силы и средства ПВО в Николаевской области уничтожили четыре БпЛА типа Shahed-136/131.

Вчера, 28 января, в 11:18, 23:31 враг наносил артиллерийские удары и в 16:14 направил FPV-дрон по трем населенным пунктам Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Также вчера в 23:50 артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

"28 января в 22:30 во время боевой работы подразделений противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки в результате падения обломков сбитых БпЛА, в Арбузинской общине повреждено административное здание, учебное заведение и частный сектор. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, ночью ПВО уничтожило восемь из восьми российских БПЛА в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.