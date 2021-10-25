В "красном" Николаеве для невакцинированных жителей вводят жесткие ограничения
Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков рассказал об ограничениях, которые ожидают жителей в "красной" зоне карантина со вторника, 26 октября
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Николаевского горсовета.
Чиновник отметил, что "с завтрашнего дня работать легально будут единицы, потому что вакцинированных не так много". В Николаеве двумя дозами вакцины привиты около 30% жителей.
Со вторника, 26 октября, Николаев официально входит в "красную" зону. В "красной" зоне запрещается:
- работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное,
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
"Отличие от карантинных ограничений весенних и нынешних: не будут закрываться и не будет существенно ограничиваться работа тех коллективов, где люди ответственно отнеслись к рекомендациям и 100% вакцинировались. Это же касается и клиентов, которые придут в эти заведения", - пояснил Луков.
Луков отметил, что работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "красной зоне" не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил. Посетители должны быть в маске и помнить о дистанции.
Соблюдение карантинных ограничений будут проверять специальные рейдовые группы. В их состав войдут полицейские, представители Госпродпотребслужбы, а также представители органов местного самоуправления.
Напомним, Ровенская и Николаевская области с 26 октября переходят "красную" зону карантина. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.