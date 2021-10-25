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25 октября 2021, 13:16 33

В "красном" Николаеве для невакцинированных жителей вводят жесткие ограничения

25 октября 2021, 13:16 33
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Фото: из открытых источников
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Первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков рассказал об ограничениях, которые ожидают жителей в "красной" зоне карантина со вторника, 26 октября

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Николаевского горсовета.

Чиновник отметил, что "с завтрашнего дня работать легально будут единицы, потому что вакцинированных не так много". В Николаеве двумя дозами вакцины привиты около 30% жителей.

Со вторника, 26 октября, Николаев официально входит в "красную" зону. В "красной" зоне запрещается:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное,
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

"Отличие от карантинных ограничений весенних и нынешних: не будут закрываться и не будет существенно ограничиваться работа тех коллективов, где люди ответственно отнеслись к рекомендациям и 100% вакцинировались. Это же касается и клиентов, которые придут в эти заведения", - пояснил Луков.

Луков отметил, что работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в "красной зоне" не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил. Посетители должны быть в маске и помнить о дистанции.

Соблюдение карантинных ограничений будут проверять специальные рейдовые группы. В их состав войдут полицейские, представители Госпродпотребслужбы, а также представители органов местного самоуправления.

Напомним, Ровенская и Николаевская области с 26 октября переходят "красную" зону карантина. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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