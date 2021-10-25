У "червомому" Миколаєві для невакцинованих жителів вводять жорсткі обмеження

Фото: з відкритих джерел

Перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков розповів про обмеження, які очікують жителів в "червоній" зоні карантину з вівторка, 26 жовтня

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Миколаївської міськради.

Чиновник зазначив, що "з завтрашнього дня працювати легально будуть одиниці, тому що вакцинованих не так багато". В Миколаєві двома дозами вакцини щеплені близько 30% мешканців.

З вівторка, 26 жовтня, Миколаїв офіційно входить в "червону" зону. В "червоній" зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

"Відмінність від карантинних обмежень весняних і нинішніх: не закриватимуться й не буде істотно обмежуватися робота тих колективів, де люди відповідально поставилися до рекомендацій і 100% вакцинувалися. Це ж стосується і клієнтів, які прийдуть до цих закладів", - пояснив Луков.

Луков зазначив, що робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил. Відвідувачі повинні бути у масці та пам'ятати про дистанцію.

Дотримання карантинних обмежень будуть перевіряти спеціальні рейдові групи. До їх складу увійдуть поліцейські, представники Держпродспоживслужби, а також представники органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Рівненська та Миколаївська області з 26 жовтня переходять до "червоної" зони карантину. Рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.