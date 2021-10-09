В Николаеве горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть пострадавшие

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В субботу, 9 октября, в городе Николаеве по улице Лазурной произошел пожар в 14-этажном жилом доме. В результате пожара пострадало несколько человек, среди которых двое детей

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Новости N".

Прибывшие на место пожара спасатели установили, что источником пожара является электрощитовая, которая расположена на 9-м этаже многоэтажки.

Отмечается, что из-за возгорания произошло сильное задымление на этажах, расположенных выше очага пожара. После отключения электроэнергии пожарные приступили к тушению, а специалисты газодымозащитной службы начали эвакуацию жителей.

В результате пожара пострадало несколько человек. В числе пострадавших – двое детей, их госпитализировали в детскую областную больницу. Предварительный диагноз - отравление продуктами горения", - сообщает издание.

После ликвидации пожара спасатели провели обследование всех этажей, вплоть до чердака.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 октября, в Балаклее Харьковской области вспыхнул масштабный пожар. Неизвестные подожгли луг с камышами. Огонь начал подбираться к жилым домам - плавились несколько балконов. Весь город оказался в дыму.