У Миколаєві горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є постраждалі

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У суботу, 9 жовтня, в місті Миколаєві на вулиці Лазурній сталася пожежа в 14-поверховому житловому будинку. В результаті пожежі постраждало кілька людей, серед яких двоє дітей

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Новости N".

Прибувши на місце пожежі рятувальники встановили, що джерелом пожежі є електрощитова, яка розташована на 9-му поверсі багатоповерхівки.

Відзначається, що через загоряння сталося сильне задимлення на поверхах, розташованих вище вогнища пожежі. Після відключення електроенергії пожежники приступили до гасіння, а фахівці газодимозахисної служби почали евакуацію жителів.

В результаті пожежі постраждало кілька людей. У числі постраждалих - двоє дітей, їх госпіталізували в дитячу обласну лікарню. Попередній діагноз - отруєння продуктами горіння", - повідомляє видання.

Після ліквідації пожежі рятувальники провели обстеження всіх поверхів, аж до горища.

Раніше повідомлялося, що в середу, 6 жовтня, в Балаклії Харківської області спалахнула масштабна пожежа. Невідомі підпалили луг з очеретами. Вогонь почав підбиратися до житлових будинків - плавилися кілька балконів. Все місто опинилося в диму.