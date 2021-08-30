В Николаевской области мужчина убил вилами брата

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил вилами своего 39-летнего брата. В отделение полиции об этом сообщила его мать.

От полученных повреждений тот скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские доставили 42-летнего злоумышленника в участок. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что на Житомирщине пьяный мужчина убил женщину, которая приехала устраиваться на работу