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30 августа 2021, 10:26 286

В Николаевской области мужчина убил вилами брата

30 августа 2021, 10:26 286
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Фото: Нацполиция
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В Николаевской области мужчина заколол вилами брата

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил вилами своего 39-летнего брата. В отделение полиции об этом сообщила его мать.

От полученных повреждений тот скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Полицейские доставили 42-летнего злоумышленника в участок. Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

Напомним, что на Житомирщине пьяный мужчина убил женщину, которая приехала устраиваться на работу

Украина смерть убийство Николаев Николаевская область

 
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