У Миколаївській області чоловік вбив вилами брата
У Миколаївській області чоловік заколов вилами брата
Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля сталась сварка, у ході якої чоловік вдарив вилами свого 39-річного брата. До відділення поліції про це повідомила його мати.
Від отриманих ушкоджень той помер до приїзду швидкої медичної допомоги.
Поліцейські доставили 42-річного зловмисника до відділку. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.
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