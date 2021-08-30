У Миколаївській області чоловік вбив вилами брата

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Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські встановили, що між чоловіками після застілля сталась сварка, у ході якої чоловік вдарив вилами свого 39-річного брата. До відділення поліції про це повідомила його мати.

Від отриманих ушкоджень той помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Поліцейські доставили 42-річного зловмисника до відділку. Тепер йому загрожує до 15 років ув’язнення.

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