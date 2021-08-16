В Николаеве из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок
В одной из многоэтажек Николаева произошел трагический инцидент - двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа
Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал через окно", - отметили в полиции.
Сейчас ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в местную больницу. Следователи проводят расследование обстоятельств произошедшего.
Напомним, что недавно в Запорожской области ребенок выпала из окна 5 этажа и выжил.
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