В Николаеве из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

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В одной из многоэтажек Николаева произошел трагический инцидент - двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал через окно", - отметили в полиции.

Сейчас ребенка с многочисленными травмами госпитализировали в местную больницу. Следователи проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Напомним, что недавно в Запорожской области ребенок выпала из окна 5 этажа и выжил.