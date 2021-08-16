У Миколаєві з вікна багатоповерхівки випала дворічна дитина
В одній із багатоповерхівок Миколаєва стався трагічний інцидент - дворічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху
Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
Поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею. Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно", - зазначили у поліції.
Наразі дитину із чисельними травмами госпіталізували до місцевої лікарні. Слідчі проводять розслідування обставин події.
Нагадаємо, що нещодавно у Запорізькій області дитина випала з вікна 5 поверху та вижила.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова
Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"