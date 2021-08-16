У Миколаєві з вікна багатоповерхівки випала дворічна дитина

Фото: з відкритих джерел

В одній із багатоповерхівок Миколаєва стався трагічний інцидент - дворічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею. Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно", - зазначили у поліції.

Наразі дитину із чисельними травмами госпіталізували до місцевої лікарні. Слідчі проводять розслідування обставин події.

Нагадаємо, що нещодавно у Запорізькій області дитина випала з вікна 5 поверху та вижила.