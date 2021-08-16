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16 серпня 2021, 09:49 867

У Миколаєві з вікна багатоповерхівки випала дворічна дитина

16 серпня 2021, 09:49 867
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Фото: з відкритих джерел
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В одній із багатоповерхівок Миколаєва стався трагічний інцидент - дворічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху 

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Поліцейські з’ясували, що хлопчик був вдома із бабусею. Поки жінка відволіклась, малюк виліз на підвіконня і випав через вікно", - зазначили у поліції.

Наразі дитину із чисельними травмами госпіталізували до місцевої лікарні. Слідчі проводять розслідування обставин події.

Нагадаємо, що нещодавно у Запорізькій області дитина випала з вікна 5 поверху та вижила.

діти Будинок ушпиталення поліція Миколаїв

 
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