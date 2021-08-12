18:35  12 августа
В СИЗО Луцка убили мужчину, который зарубил жену и дочь
17:05  12 августа
В столице поймали водителя троллейбуса, который возил пассажиров в состоянии наркотического опьянения
17:29  12 августа
Оккупанты на Донбассе снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 21:17 219

В Николаеве отправили под арест экс-сотрудницу Рады и журналиста, которые продавали должность губернатора

12 августа 2021, 21:17 219
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения двум фигурантам дела о «продаже» должности председателя Николаевской облгосадминистрации

Об этом сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Экс-сотрудницу Рады Татьяну Павлову и журналиста Алексея Оскера арестовали на два месяца с правом внесения залога более 16 миллионов гривен каждому.

"12 августа следственный судья Центрального райсуда Галина Подзигун избрала меру пресечения двум фигурантам преступной схемы в виде содержания под стражей до 8 октября с возможностью внесения залога 16 млн 80 тыс. грн каждому", - сказал Диденко.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины по предварительному сговору с журналистом обещали за $600 тысяч посодействовать в назначении гражданина на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

суд

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua