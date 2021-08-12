В Николаеве отправили под арест экс-сотрудницу Рады и журналиста, которые продавали должность губернатора

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Об этом сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Экс-сотрудницу Рады Татьяну Павлову и журналиста Алексея Оскера арестовали на два месяца с правом внесения залога более 16 миллионов гривен каждому.

"12 августа следственный судья Центрального райсуда Галина Подзигун избрала меру пресечения двум фигурантам преступной схемы в виде содержания под стражей до 8 октября с возможностью внесения залога 16 млн 80 тыс. грн каждому", - сказал Диденко.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины по предварительному сговору с журналистом обещали за $600 тысяч посодействовать в назначении гражданина на должность главы Николаевской областной государственной администрации.