У Миколаєві відправили під арешт експрацівницю Ради та журналіста, які продавали посаду голови ОДА
Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про «продаж» посади голови Миколаївської облдержадміністрації
Про це повідомив прессекретар суду Володимир Діденко, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
Експрацівницю Ради Тетяну Павлову та журналіста Олексія Оскера арештовано на два місяці з правом внесення застави понад 16 мільйонів гривень кожному.
"12 серпня слідчий суддя Центрального райсуду Галина Подзигун обрала запобіжний захід двом фігурантам злочинної схеми у вигляді тримання під вартою до 8 жовтня з можливістю внесення застави 16 млн 80 тис. грн кожному", - сказав Діденко.
Раніше повідомлялося, що експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з журналістом обіцяли за $600 тисяч посприяти у призначенні громадянина на посаду глави Миколаївської обласної державної адміністрації.