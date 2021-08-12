У Миколаєві відправили під арешт експрацівницю Ради та журналіста, які продавали посаду голови ОДА

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив прессекретар суду Володимир Діденко, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Експрацівницю Ради Тетяну Павлову та журналіста Олексія Оскера арештовано на два місяці з правом внесення застави понад 16 мільйонів гривень кожному.

"12 серпня слідчий суддя Центрального райсуду Галина Подзигун обрала запобіжний захід двом фігурантам злочинної схеми у вигляді тримання під вартою до 8 жовтня з можливістю внесення застави 16 млн 80 тис. грн кожному", - сказав Діденко.

Раніше повідомлялося, що експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з журналістом обіцяли за $600 тисяч посприяти у призначенні громадянина на посаду глави Миколаївської обласної державної адміністрації.