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12 серпня 2021, 21:17 270

У Миколаєві відправили під арешт експрацівницю Ради та журналіста, які продавали посаду голови ОДА

12 серпня 2021, 21:17 270
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Фото з відкритих джерел
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Центральний районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про «продаж» посади голови Миколаївської облдержадміністрації

Про це повідомив прессекретар суду Володимир Діденко, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Експрацівницю Ради Тетяну Павлову та журналіста Олексія Оскера арештовано на два місяці з правом внесення застави понад 16 мільйонів гривень кожному.

"12 серпня слідчий суддя Центрального райсуду Галина Подзигун обрала запобіжний захід двом фігурантам злочинної схеми у вигляді тримання під вартою до 8 жовтня з можливістю внесення застави 16 млн 80 тис. грн кожному", - сказав Діденко.

Раніше повідомлялося, що експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради України за попередньою змовою з журналістом обіцяли за $600 тисяч посприяти у призначенні громадянина на посаду глави Миколаївської обласної державної адміністрації.

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