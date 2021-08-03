На Николаевщине дети спасли женщину, которая тонула

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Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

Очевидец событий Надежда сообщила, что они с подругой отдыхали на берегу реки Ингул, недалеко от базы, на которой тренируются дети на байдарках.

"Людмила ушла в воду и ей стало плохо. Трое ребят, которые купались неподалеку, заметили это, подплыли к ней и вытащили на берег. Все могло быть иначе, но дети спасли жизнь человека, и они настоящие герои", - сказала Надежда.

Жители Николаева - 13-летний Иван Комаров и 11-летний Руслан Лысенко - отметили, что в тот день они отдыхали еще с одним своим другом.

"Мы пришли купаться на реку втроем. Плавали и ныряли недалеко от берега. Самый старший из нас - Герман Воробьев, ему 14 лет, хорошо плавает. Он заметил, что в 20 метрах от берега то появлялась над водой, то исчезала голова человека, и мгновенно отреагировал. Герман подплыл к женщине, схватил за плечи, дотянул до берега, вытащил на сушу и положил на одеяло", - рассказал Руслан Лысенко.

Напомним, в Украине за июль утонули почти 400 человек.