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03 серпня 2021, 18:00 17

На Миколаївщині діти врятували жінку, яка тонула

03 серпня 2021, 18:00 17
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Фото з відкритих джерел
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На Миколаївщині діти врятували жінку, яка тонула у річці

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

Очевидиця подій Надія повідомила, що вони з подругою відпочивали на березі річки Інгул, недалеко від бази, на якій тренуються діти на байдарках.

"Людмила пішла в воду і їй стало зле. Троє хлопців, які купалися неподалік, помітили це, підпливли до неї і витягли на берег. Все могло бути інакше, але діти врятували життя людини, і вони справжні герої", - сказала Надія.

Жителі Миколаєва - 13-річний Іван Комаров і 11-річний Руслан Лисенко - зазначили, що в той день вони відпочивали ще з одним свої другом.

"Ми прийшли купатися на річку втрьох. Плавали і пірнали недалеко від берега. Найстарший із нас - Герман Воробйов, йому 14 років - добре плаває. Він зауважив, що в 20 метрах від берега то з'являлася над водою, то зникала голова людини, і миттєво відреагував. Герман підплив до жінки, схопив за плечі, дотягнув до берега, витяг на сушу і поклав на ковдру", - розповів Руслан Лисенко.

Нагадаємо, в Україні за липень потонули майже 400 осіб.

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