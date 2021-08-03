На Миколаївщині діти врятували жінку, яка тонула

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Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

Очевидиця подій Надія повідомила, що вони з подругою відпочивали на березі річки Інгул, недалеко від бази, на якій тренуються діти на байдарках.

"Людмила пішла в воду і їй стало зле. Троє хлопців, які купалися неподалік, помітили це, підпливли до неї і витягли на берег. Все могло бути інакше, але діти врятували життя людини, і вони справжні герої", - сказала Надія.

Жителі Миколаєва - 13-річний Іван Комаров і 11-річний Руслан Лисенко - зазначили, що в той день вони відпочивали ще з одним свої другом.

"Ми прийшли купатися на річку втрьох. Плавали і пірнали недалеко від берега. Найстарший із нас - Герман Воробйов, йому 14 років - добре плаває. Він зауважив, що в 20 метрах від берега то з'являлася над водою, то зникала голова людини, і миттєво відреагував. Герман підплив до жінки, схопив за плечі, дотягнув до берега, витяг на сушу і поклав на ковдру", - розповів Руслан Лисенко.

Нагадаємо, в Україні за липень потонули майже 400 осіб.