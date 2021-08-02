В Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом в спину местного жителя
На улице Маршала Жукова в Николаеве возле одного из магазинов между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес ножевые ранения в область спины местному жителю
Как передает RegioNews, об этом сообщила патрульная полиция Николаевской области.
Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу для оказания квалифицированной помощи", - сообщили правоохранители.
Установив личность нападавшего и место его проживания, патрульные направились по адресу, где и задержали мужчину.
Напомним, недавно во Львове сын убил мать.
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