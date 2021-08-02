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02 августа 2021, 12:39 4

В Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом в спину местного жителя

02 августа 2021, 12:39 4
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Фото: из открытых источников
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На улице Маршала Жукова в Николаеве возле одного из магазинов между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес ножевые ранения в область спины местному жителю

Как передает RegioNews, об этом сообщила патрульная полиция Николаевской области.

Пострадавшего немедленно госпитализировали в больницу для оказания квалифицированной помощи", - сообщили правоохранители.

Установив личность нападавшего и место его проживания, патрульные направились по адресу, где и задержали мужчину.

Напомним, недавно во Львове сын убил мать.

оружие ранение Николаев конфликт полиция

 
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