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02 серпня 2021, 12:39 2

У Миколаєві затримали чоловіка, який вдарив ножем у спину місцевого мешканця

02 серпня 2021, 12:39 2
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Фото: з відкритих джерел
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На вулиці Маршала Жукова в Миколаєві біля одного з магазинів між двома чоловіками виник конфлікт, в наслідок якого один з чоловіків наніс ножові поранення в область спини місцевому мешканцю

Як передає RegioNews, про це повідомила патрульна поліція Миколаївської області.

Потерпілого негайно шпиталізували до лікарні для надання кваліфікованої допомоги", - повідомили правоохоронці.

Встановивши особу нападника та місце його мешкання, патрульні направились за адресою, де і затримали чоловіка.

Нагадаємо, нещодавно у Львові син вбив матір.

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