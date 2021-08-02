У Миколаєві затримали чоловіка, який вдарив ножем у спину місцевого мешканця
На вулиці Маршала Жукова в Миколаєві біля одного з магазинів між двома чоловіками виник конфлікт, в наслідок якого один з чоловіків наніс ножові поранення в область спини місцевому мешканцю
Як передає RegioNews, про це повідомила патрульна поліція Миколаївської області.
Потерпілого негайно шпиталізували до лікарні для надання кваліфікованої допомоги", - повідомили правоохоронці.
Встановивши особу нападника та місце його мешкання, патрульні направились за адресою, де і затримали чоловіка.
Нагадаємо, нещодавно у Львові син вбив матір.
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