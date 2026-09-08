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08 сентября 2026, 15:15

На Львовщине автомобиль протаранил микроавтобус: травмировались пять человек

08 сентября 2026, 15:15
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Фото: полиция
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ДТП произошло 7 сентября около 12:45 вблизи села Мерещев Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля SsangYong, 39-летний житель Львовского района, столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito под управлением 36-летнего жителя Тернополя.

В результате ДТП водители обоих авто и трое пассажирок микроавтобуса – жительницы Тернопольской области в возрасте 23, 48 и 53 лет – получили травмы. Их доставили в больницу.

Установлено, что водитель SsangYong находился за рулем пьяным. Его задержали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киевской области автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадали четыре человека.

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