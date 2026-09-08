Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля SsangYong, 39-річний житель Львівського району, зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, яким керував 36-річний мешканець Тернополя.

Внаслідок ДТП водії обох авто та троє пасажирок мікроавтобуса – жительки Тернопільської області віком 23, 48 і 53 років – отримали травми. Їх доставили до лікарні.

Встановлено, що водій SsangYong перебував за кермом напідпитку. Його затримали.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, на Київщині автівка вилетіла з дороги та врізалася в дерево. Постраждали чотири людини.