Хватала за волосы и трясла: суд наказал учительницу из Трускавца за буллинг второклассницы

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Львовский апелляционный суд оставил по-прежнему решение о штрафе в 850 гривен для учительницы начальных классов одной из школ Трускавца, которую признали виновной в буллинге малолетней ученицы

Об этом говорится в решении суда по делу №457/871/26, пишет Sud.ua , передает RegioNews .

По материалам дела, учительница дважды применяла к ребенку физическую силу. Первый случай произошел 19 ноября 2025 во время урока в школе №3 Трускавца. Педагогиня схватила ученицу за волосы и поцарапала ей шею, причинив физическую боль.

Второй эпизод произошел 11 мая 2026 года. Учительница схватила девочку за руку и принялась ее трясти.

Суд первой инстанции признал педагогу виновной в административном правонарушении и назначил штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 850 гривен.

Учительница не согласилась с решением и подала апелляцию. Она отрицала применение насилия и заявляла, что 11 мая только взяла ученицу за руку, чтобы провести ее в парту из-за нарушения поведения. Также педагогиня ссылалась на свой 30-летний стаж без жалоб и заявила о нарушении ее права на защиту.

Львовский апелляционный суд эти аргументы отклонил. Суд учел протокол об административном правонарушении, письменные объяснения матери ребенка и ассистента учителя, а также выводы школьной комиссии по рассмотрению случаев буллинга.

Комиссия, в состав которой входили семь членов, установила, что действия учительницы содержат признаки буллинга. Суд указал, что повторность инцидентов в течение полугода подтверждает систематический характер поведения.

Апелляционный суд также не установил нарушение права учительницы на защиту. В частности, она присутствовала на заседании суда первой инстанции, а во время апелляционного разбирательства сама сообщила, что не нуждается в защитнике.

Ходатайство о допросе учащихся 2-А класса суд отклонил, в частности из-за их малолетнего возраста.

В результате апелляционный суд признал постановление Трускавецкого городского суда обоснованным и оставил штраф в 850 гривен без изменений.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Напомним, что на Волыни к административной ответственности привлекли учительницу-логопедину, которая во время конфликта употребляла нецензурную лексику в присутствии детей и устроила ссору с отцом ученицы.