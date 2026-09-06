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06 вересня 2026, 13:10

Хапала за волосся та трясла: суд покарав вчительку з Трускавця за булінг другокласниці

06 вересня 2026, 13:10
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Фото ілюстративне
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Львівський апеляційний суд залишив без змін рішення про штраф у 850 гривень для вчительки початкових класів однієї зі шкіл Трускавця, яку визнали винною у булінгу малолітньої учениці

Про це йдеться у рішенні суду у справі №457/871/26, пише Sud.ua, передає RegioNews.

За матеріалами справи, вчителька двічі застосовувала до дитини фізичну силу. Перший випадок стався 19 листопада 2025 року під час уроку у школі №3 Трускавця. Педагогиня схопила ученицю за волосся та подряпала їй шию, завдавши фізичного болю.

Другий епізод стався 11 травня 2026 року. Вчителька схопила дівчинку за руку та почала її трясти.

Суд першої інстанції визнав педагогиню винною в адміністративному правопорушенні та призначив штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 гривень.

Вчителька не погодилася з рішенням і подала апеляцію. Вона заперечувала застосування насильства та заявляла, що 11 травня лише взяла ученицю за руку, щоб провести її до парти через порушення поведінки. Також педагогиня посилалася на свій 30-річний стаж роботи без скарг і заявила про порушення її права на захист.

Львівський апеляційний суд ці аргументи відхилив. Суд врахував протокол про адміністративне правопорушення, письмові пояснення матері дитини та асистента вчителя, а також висновки шкільної комісії з розгляду випадків булінгу.

Комісія, до складу якої входили семеро членів, встановила, що дії вчительки містять ознаки булінгу. Суд зазначив, що повторність інцидентів протягом пів року підтверджує систематичний характер поведінки.

Апеляційний суд також не встановив порушення права вчительки на захист. Зокрема, вона була присутня на засіданні суду першої інстанції, а під час апеляційного розгляду сама повідомила, що не потребує захисника.

Клопотання про допит учнів 2-А класу суд відхилив, зокрема через їхній малолітній вік.

У підсумку апеляційний суд визнав постанову Трускавецького міського суду обґрунтованою та залишив штраф у 850 гривень без змін.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що на Волині до адміністративної відповідальності притягнули вчительку-логопединю, яка під час конфлікту вживала нецензурну лексику у присутності дітей та влаштувала сварку з батьком учениці.

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суд Трускавець Львівська область булінг вчитель
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