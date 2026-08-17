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17 серпня 2026, 14:55

У Львові чоловік накинувся з кулаками на інспектора з паркування

17 серпня 2026, 14:55
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Фото з відкритих джерел
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У Львові чоловік напав на інспектора з паркування. Це сталось, коли інспектор перевіряв оплату

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у березні на площі Святого Теодора. Інспектор перевіряв оплату за паркування на платному майданчику. Тоді на нього напав чоловік. Його визнали винним в умисному завданні ударів, які спричинили фізичний біль, але не призвели до тілесних ушкоджень. Чоловік визнав свою провину.

Крім того, з'ясувалось, що він уже мав ще один вирок, а покарання ще не відбув. У результаті його загальне покарання становитиме 5 років і 20 днів позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у соцмережах поширили відео з Одеси, де чоловіки у формі напали на 19-річного хлопця. На кадрах видно, як вони били його ногами та силою витягали з таксі.

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