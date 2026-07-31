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31 июля 2026, 09:26

Ракетный удар по Львову: количество пострадавших увеличилось, разбор завалов продолжается

31 июля 2026, 09:26
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Фото: ГСЧС
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Во Львове продолжается ликвидация последствий вчерашней ракетной атаки по пятиэтажному дому

Об этом сообщает начальник Львовской ОВА Максим Козицкий и ГСЧС, передает RegioNews.

По уточненным данным, в результате обстрела получили травмы 38 человек. Также установлена личность погибшего – это 35-летний мужчина.

По состоянию на 08:30, спасатели непрерывно разбирают завалы пятиэтажки и демонтируют аварийные конструкции.

Благодаря оперативным действиям ГСЧС из-под завалов удалось спасти 13 человек, среди которых один ребенок.

Чрезвычайники уже разобрали более 500 тонн и вывезли более 100 тонн строительных обломков. Аварийно-спасательная операция продолжается.

Напомним, во Львове около 5:00 утра 30 июля прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские войска нанесли ракетный удар по городу. В результате атаки повреждены две многоэтажки.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 37 пострадавших.

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