Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 255 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 195 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, на Днепропетровщине из-за обстрелов в ночь на 31 июля поврежден лицей, предприятия и дома. Погибли два человека, еще трое получили ранения.