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31 июля 2026, 08:50

"Бил со злости": в Киеве мужчине, нанесшему врачу ВВК 17 ударов ножом, объявили подозрение

31 июля 2026, 08:50
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Фото: прокуратура
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За совершенное мужчине грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Следователи сообщили 31-летнему киевлянину о подозрении по ч. 2 п. 8 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство лица в связи с исполнением им служебного долга).

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное преступление фигуранту грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как установило следствие, 29 июля мужчина, находившийся в розыске за непрохождение ВВК, был доставлен для прохождения медицинского осмотра в военно-врачебную комиссию №1 Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП.

Одной из последних его должна была осмотреть 55-летняя врач-хирург. По словам подозреваемого, он жаловался на зубную боль и просил отпустить его на несколько дней. Когда мужчина понял, что его признают пригодным к военной службе, он достал из сумки нож и нанес врачу около 17 хаотических ударов в грудь, шею и руки. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Злоумышленника сразу задержали.

Кроме этого, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 367 УК Украины, правоохранители устанавливают, каким образом мужчине удалось пройти в помещение ВВК с ножом.

Напомним, в Днепре мужчина напал с ножом на военного ТЦК, потому что не хотел мобилизации сына. Суд назначил нападающему наказание в виде трех лет ограничения свободы.

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подозрение Киев убийство происшествия Врач ВВК злоумышленник
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