Фото: ОВА

В ночь на 31 июля российские оккупационные более 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбой

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Слобожанской громаде Днепровского района повреждено админздание пищевого предприятия, а в Новопокровской – лицей, сельсовет и магазины.

В Никопольщине враг бил по райцентру, Покровской, Марганецкой, Красногригоровской громадах. Повреждены предприятие и автомобили. Погибли два человека, еще трое получили ранения. Госпитализирован 58-летний мужчина в состоянии средней тяжести; 51-летний мужчина и 44-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

В Троицкой громаде Павлоградского района повреждены частные дома.

В Синельниковском районе враг целил по Яворницкой и Покровской громадах.

Во время ночной воздушной атаки силы ПВО уничтожили над регионом 14 вражеских БпЛА.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ нанесли 842 удара по 45 населенным пунктам Запорожской области. В результате атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили шесть человек.