Фото: ДСНС

У Львові триває ліквідація наслідків вчорашньої ракетної атаки по п'ятиповерховому будинку

Про це повідомляє начальник Львівської ОВА Максим Козицький та ДСНС, передає RegioNews.

За уточненими даними, внаслідок обстрілу дістали травми 38 осіб. Також встановлена особа загиблого – це 35-річний чоловік.

Станом на 08:30 рятувальники безперервно розбирають завали п'ятиповерхівки та демонтують аварійні конструкції.

Завдяки оперативним діям ДСНС із-під завалів вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина.

Наразі надзвичайники вже розібрали понад 500 тонн та вивезли більше 100 тонн будівельних уламків. Аварійно-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у Львові близько 5:00 ранку 30 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 37 постраждалих.