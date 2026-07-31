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Утром 31 июля в столице слышали взрывы во время воздушной тревоги

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО по вражескимм БПЛА", – говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали о движении реактивных БПЛА в направлении Киева с северо-запада.

Обновлено в 10:47. В Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание травяного настила. Пожар локализовали. Экстренные службы работают на месте.

Напомним, в ночь на 31 июля РФ атаковала Украину 255 ударным БПЛА. Зафиксировано попадание 22 дронов на 14 локациях.