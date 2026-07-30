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30 липня 2026, 15:59

Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло загиблого, 37 людей поранені

30 липня 2026, 15:59
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Фото: ДСНС
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У Львові тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури та ДСНС.

Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованої будівлі тіло чоловіка. Його особу наразі встановлюють правоохоронці.

Кількість поранених та травмованих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 37 людей. Інформацію щодо потерпілих ще уточнюють.

Пошуково-рятувальна операція триває. За попередніми даними, під завалами ще можуть перебувати люди.

На місці події працюють усі профільні та екстрені служби.

Нагадаємо, у Львові близько 5:00 ранку 30 липня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Російські війська завдали ракетного удару по місту. Було відомо, що внаслідок атаки пошкоджені дві багатоповерхівки, а також повыдомлялося про 30 постраждалих.

Рятувальники разом із небайдужими мешканцями міста деблокували з-під завалів п'ятиповерхового будинку у Львові дев'ятьох людей, які опинилися під уламками внаслідок ракетного удару.

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