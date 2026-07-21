На Львовщине в результате столкновения с грузовиком перевернулся микроавтобус: два человека в больнице
ДТП произошло 20 июля около 20:10 на трассе "Киев-Чоп" в селе Гамалеевка Львовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись грузовой автомобиль Renault Magnum под управлением 62-летнего жителя Дрогобыча и микроавтобус Volkswagen Transporter, которым управлял 76-летний львовянин. От удара микроавтобус перевернулся.
В результате столкновения травмы получили водитель Volkswagen и его 72-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, ночью 20 июля на Львовщине произошло ДТП, в результате которого погибли три несовершеннолетних девушек. Водитель был пьян и скрылся с места аварии – правоохранители разыскали его и задержали.