Фото: полиция

ДТП произошло 20 июля около 20:10 на трассе "Киев-Чоп" в селе Гамалеевка Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись грузовой автомобиль Renault Magnum под управлением 62-летнего жителя Дрогобыча и микроавтобус Volkswagen Transporter, которым управлял 76-летний львовянин. От удара микроавтобус перевернулся.

В результате столкновения травмы получили водитель Volkswagen и его 72-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 20 июля на Львовщине произошло ДТП, в результате которого погибли три несовершеннолетних девушек. Водитель был пьян и скрылся с места аварии – правоохранители разыскали его и задержали.